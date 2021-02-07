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سيارات

7 نصائح هتخليك تحمي عربيتك من السرقة

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:02 م
سرقة السيارات
سرقة السيارات
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أماني نوار

الملايين من أصحاب السيارات يتعرضون إلى سرقة سياراتهم ، مما يسبب  معاناة شديدة لهم ،وفي هذا التقرير يقدم موقع " صدى البلد " أهم النصائح التي يجب أن تتبعها  للمحافظة على السيارة من السرقة .

1-يجب ان يتم ركن السيارة في الجراج ، حيث تقل فرص تعرضها بشكل كبير لحوادث السرقة المختلفة .

2-حاول أن تزيد الإضاءة خارج المنزل ،والاعتماد على ركن السيارة  أمام المنزل .

3-ابتعد عن ترك السيارة في وضع التشغيل وشراء مستلزمات ،وتعتبر هي من أكثر الاخطاء شيوعا ، وتساعد اللصوص على سرقة السيارة

 4- حاول ان تضع كاميرات مراقبة أمام منزلك ، سواء كانت خاصة بك أو مملوكة لأحد الابنية أو المتاجر

5-يجب أن تضع جهاز GPS ، دخلي ليسمح لك بتحديد مكان تواجد السيارة ، وجعلها مراقبة من خلالك في حالة تعرضها للموقف .

6-اغلب السائقين يعتادون على وضع المفاتيح الاحتياطية لسياراتهم داخلها ، ولكن هذا الأمر يسهل على اللصوص سرقة السيارة .

7-يجب على قائد السيارة محاولة ربط مقود السيارة حتى لا يتم سرقة السيارة .

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