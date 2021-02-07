7 نصائح هتخليك تحمي عربيتك من السرقة

الملايين من أصحاب السيارات يتعرضون إلى سرقة سياراتهم ، مما يسبب معاناة شديدة لهم ،وفي هذا التقرير يقدم موقع " صدى البلد " أهم النصائح التي يجب أن تتبعها للمحافظة على السيارة من السرقة .
1-يجب ان يتم ركن السيارة في الجراج ، حيث تقل فرص تعرضها بشكل كبير لحوادث السرقة المختلفة .
2-حاول أن تزيد الإضاءة خارج المنزل ،والاعتماد على ركن السيارة أمام المنزل .
3-ابتعد عن ترك السيارة في وضع التشغيل وشراء مستلزمات ،وتعتبر هي من أكثر الاخطاء شيوعا ، وتساعد اللصوص على سرقة السيارة
4- حاول ان تضع كاميرات مراقبة أمام منزلك ، سواء كانت خاصة بك أو مملوكة لأحد الابنية أو المتاجر
5-يجب أن تضع جهاز GPS ، دخلي ليسمح لك بتحديد مكان تواجد السيارة ، وجعلها مراقبة من خلالك في حالة تعرضها للموقف .
6-اغلب السائقين يعتادون على وضع المفاتيح الاحتياطية لسياراتهم داخلها ، ولكن هذا الأمر يسهل على اللصوص سرقة السيارة .
7-يجب على قائد السيارة محاولة ربط مقود السيارة حتى لا يتم سرقة السيارة .