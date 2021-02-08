بخطوات بسيطة .. كيف تحافظ على الطلاء الخارجي لسيارتك

تشكل السيارة أهمية كبيرة لدى مالكها، نظرًا لما تقدمه من عدة أمور ضرورية، و ربما تكون في كثير من الأوقات بمثابة فرد من أفراد العائلة، و بمجرد أن تمر بأي من الاعطال الميكانيكية أو الاحتكاكات الخارجية، فسوف يكون الأمر مؤسف للغاية لقائد السيارة.
و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى
البلد" الإخباري أهم النصائح حول كيفية الحفاظ على الطلاء الخارجي للسيارة.
1- اختيار أماكن الاصطفاف
من الضروري أن تختار أماكن اصطفاف مثالية
للسيارة، و من الأفضل أن تكون داخل أحد الجراجات، و لكن كن حذر و ابتعد عن
العواميد الخرسانية، أو الاصطفاف بين سيارتين بصورة متقاربة، وذلك لتجنب
الاحتكاكات المختلفة.
2- حماية "النانو سيراميك"
يلجأ الكثير من مالكي السيارات بوضع لاصق
الحماية الشفاف "النانو سيراميك" و هو عبارة عن مادة بلاستيكية لاصقة
تقوم بحماية هيكل السيارة الخارجي من عوامل التعرية، و الاحتكاكات البسيطة و
الخدوش، و ننصح بوضع اللاصق الأصلي و الابتعاد تمامًا عن المنتجات المقلدة.
3- غطاء السيارة
يعتبر غطاء السيارة هو وسيلة الحماية الاشهر، فهو نصيحة موروثة من قبل الأجداد و الآباء، و يعد بالفعل هو وسيلة الحماية المثالية أثناء توقف و اصطفاف السيارة، فهذا الغطاء قادر على حماية السيارة من تعامد أشعة الشمس، و يقوم بحماية الهيكل الخارجي أيضًا من مخاطر مياة الأمطار، و الحفاظ على الزوايا الضيقة من مشكلات الرطوبة، و التي تتكون بسبب تراكم المياه.