بخطوات بسيطة .. كيف تحافظ على الطلاء الخارجي لسيارتك

تشكل السيارة أهمية كبيرة لدى مالكها، نظرًا لما تقدمه من عدة أمور ضرورية، و ربما تكون في كثير من الأوقات بمثابة فرد من أفراد العائلة، و بمجرد أن تمر بأي من الاعطال الميكانيكية أو الاحتكاكات الخارجية، فسوف يكون الأمر مؤسف للغاية لقائد السيارة.

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم النصائح حول كيفية الحفاظ على الطلاء الخارجي للسيارة.

1- اختيار أماكن الاصطفاف

من الضروري أن تختار أماكن اصطفاف مثالية للسيارة، و من الأفضل أن تكون داخل أحد الجراجات، و لكن كن حذر و ابتعد عن العواميد الخرسانية، أو الاصطفاف بين سيارتين بصورة متقاربة، وذلك لتجنب الاحتكاكات المختلفة.

2- حماية "النانو سيراميك"

يلجأ الكثير من مالكي السيارات بوضع لاصق الحماية الشفاف "النانو سيراميك" و هو عبارة عن مادة بلاستيكية لاصقة تقوم بحماية هيكل السيارة الخارجي من عوامل التعرية، و الاحتكاكات البسيطة و الخدوش، و ننصح بوضع اللاصق الأصلي و الابتعاد تمامًا عن المنتجات المقلدة.

3- غطاء السيارة

يعتبر غطاء السيارة هو وسيلة الحماية الاشهر، فهو نصيحة موروثة من قبل الأجداد و الآباء، و يعد بالفعل هو وسيلة الحماية المثالية أثناء توقف و اصطفاف السيارة، فهذا الغطاء قادر على حماية السيارة من تعامد أشعة الشمس، و يقوم بحماية الهيكل الخارجي أيضًا من مخاطر مياة الأمطار، و الحفاظ على الزوايا الضيقة من مشكلات الرطوبة، و التي تتكون بسبب تراكم المياه.