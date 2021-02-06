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سيارات

أخطاء تجعلك سائقاً مزعجاً.. ابتعد عن الوقوع فيها

السبت 06/فبراير/2021 - 05:03 م
ابتعد عن هذه الأخطاء
ابتعد عن هذه الأخطاء اثناء القيادة
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صبري طلبه
ربما يتعرض البعض من قائدي السيارات حول العالم إلى مشكلات مزعجة، والسبب الرئيسي قد ينتج عن أخطاء الغير، فهل قابلت يومًا أحد السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة ؟؟ لاشك أن الاجابة على هذا السؤال هي "نعم"، ولكن ماذا ستفعل حينها، وماهي هي أكثر الأخطاء شائعة الحدوث ؟ 

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز الاخطاء في عالم قيادة السيارات لتفادي الوقوع بها، و لتجنب لقب السائق المزعج.

1- انحراف السيارة المفاجئ
من الأمور المزعجة والخطيرة أثناء القيادة، هي انحراف السيارة الواقعة أمامك بشكل مفاجئ، و قد ينتج عن ذلك الفعل الكثير من المشكلات المرورية وأيضًا حوادث السير، ولذلك فمن اللازم قبل الانتقال من حارة إلى اخرى، أن نقوم بتوجيه ذراع الإشارة الجانبي نحو المنطقة المراد الإنتقال إليها.

2- آلة التنبيه 
تظهر أهمية آلة التنبيه في العديد من المواقف المختلفة، فهي الوسيلة التحذيرية الأشهر في عالم السيارات، ولكن عند استخدامها بشكل عشوائي فيبدو أن الأمر قد يتحول إلى حلفة مزعجة، ولذلك فمن الضروري أن تقوم باستخدامها بالطريقة المثالية و للأهمية فقط.


3- الأنوار الصاخبة
نعلم جميعًا أن المصابيح الأمامية هي أحد أهم العناصر داخل سيارتك، والتي تمنحك أفضلية الرؤية في الكثير من المواقف، ولكن كن حذر وقم بتفعيلها بطريقة مناسبة، حتى لا تنزعج السيارات القادمة من هذه الاضاءة العالية، وتخلق حالة من التشويش البصري.
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