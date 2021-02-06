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سيارات

قبل السفر بسيارتك.. خطوات بسيطة تجنبك الكثير.. تعرف عليها؟

السبت 06/فبراير/2021 - 04:01 م
افضل النصائح قبل
افضل النصائح قبل السفر بسيارتك
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صبري طلبه
تشكل أوقات السفر متعة خاصة لدى الكثير، وخاصة إذا كانت للاستمتاع بالعطلة الاسبوعية، ولكن ربما تأتي هذه الرحلات بشكل مفاجيء، بسبب ظروف طارئة أو بأسباب خاصة بطبيعة العمل، ولذلك فمن الضروري أن تكون سيارتك دائمًا على وضع الاستعداد، تحسبًا لأي من هذه الرحلات.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح لقائدي السيارات الخاصة بمرحلة ما قبل السفر.


1- فحص الاطارات 
تعتبر اطارات السيارة هي محور الارتكاز داخل المنظومة الحركية، المسؤولة عن مواجهة العديد من تحديات الطريق و التضاريس المختلفة، و من الضروري قبل الانطلاق إلى رحلتنا أن نقوم بفحصها جيدًا، و قياس مستوى الهواء بداخلها.


2- قياس مستوى زيت المحرك 
قبل أن تدير سيارتك و تجعلها مستعدة لوضعية الحركة، خذ من وقتك دقائق معدودة، و قم بقياس مستوى زيت المحرك و الاطمئنان على حالته، و لاحظ أيضًا درجة اللون و مقدار اللزوجة.


3- سوائل التبريد 
بعد أن اتممت الخطوة السابقة بنجاح، فمن الضروري أن تستكمل اجراءات فحصك للسيارة بمتابعة مستوى سوائل التبريد، و التي تتمثل في  وحدة الردياتير، و القربة البلاستيكية، و التأكد من وصولها للحد المناسب، و خلو الهيكل المعدني "الردياتير" من أي ثقوب أو تسريبات خارجية، ولا تنسى أيضًا أن تطمئن على الحالة العامة لمروحة التبريد، و متابعة أدائها الحركي بشكل مثالي لك تتجنب مشكلات ارتفاع درجة الحرارة داخل سيارتك.
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