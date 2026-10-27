"بيتكوين" تتراجع دون 80 ألف دولار مع توقف المشتريات المؤسسية وترقب قرار الفيدرالي

تراجعت أسعار "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها وتهبط دون مستوى 80 ألف دولار، متأثرة بتوقف شركة "ستراتيجي" (Strategy)، أكبر الشركات المالكة للعملة المشفرة، عن شراء بيتكوين، وسط حالة من الحذر في الأسواق قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وانخفضت "بيتكوين" بنسبة 0.5% إلى 79 ألفًا و830.30 دولار، متراجعة دون نطاق التداول الذي تراوح بين 80 ألفًا و87 ألف دولار خلال الشهر الماضي، في حين شهدت أسواق العملات المشفرة تراجعا واسعا.

ولم تستفد العملات المشفرة بصورة ملحوظة من انخفاض أسعار النفط أو المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم خلال الليلة الماضية بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا، في ظل استمرار عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وفي هذا السياق، أوقفت شركة "ستراتيجي" مشترياتها من بيتكوين خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري، إذ لم تنفذ أي عمليات شراء أو بيع للعملة، كما لم تبع أسهما ضمن برنامج الطرح في السوق خلال الفترة نفسها.

ووفقا لبيانات الشركة، بلغت حيازاتها من بيتكوين نحو 848 ألفًا و517 وحدة حتى 25 أكتوبر، اشترتها بتكلفة إجمالية قدرها 64.02 مليار دولار، وبمتوسط سعر يبلغ نحو 75 ألفًا و446 دولارًا للعملة، شاملة الرسوم والمصروفات.

وفي المقابل، أعادت الشركة شراء نحو 2.07 مليون سهم من أسهمها الممتازة من الفئة "STRC"، بقيمة إجمالية بلغت 204.9 مليون دولار، بتمويل من احتياطياتها النقدية بالدولار، دون إعادة شراء أي فئات أخرى من الأوراق المالية.

ولم توضح الشركة أسباب تعليق مشترياتها من بيتكوين، غير أن هذه الخطوة أثارت مخاوف في الأسواق بشأن استمرار الطلب المؤسسي على العملة المشفرة، لا سيما في ظل تقارير عن بيع الشركة جزءًا من حيازاتها خلال وقت سابق من العام الجاري.

وعلى صعيد الأسواق الأوسع، تراجعت أسعار العملات المشفرة مع ترقب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر صدوره غدًا الأربعاء، وسط توقعات واسعة النطاق بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4%.

ومع ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة تثير مخاوف من تبني البنك المركزي نهجًا أكثر تشددًا في السياسة النقدية، وهو ما قد يحد من جاذبية الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

كما تتجه الأنظار إلى اجتماعي البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، وسط توقعات بأن تتضمن إشاراتهما بشأن السياسة النقدية توجهات أكثر تشددًا، بما قد يؤثر على تحركات الأسواق العالمية.

وفيما يتعلق بأداء العملات المشفرة الأخرى، انخفض سعر "إيثريوم"، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.6% إلى 2307.01 دولار، كما تراجع "BNB" بنسبة 0.3%، وهبط "سولانا" بنسبة 1.2%.

في المقابل، ارتفع "XRP" بنسبة 0.7%، عقب حصول شركة "ريبل" على الموافقة الأمريكية النهائية لتأسيس بنك ائتمان وطني، كما صعد "كاردانو" بنسبة 0.4%.

وفي سوق عملات الميم، ارتفع سعر "دوجكوين" بنسبة 0.6%، فيما زادت العملة المرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروفة باسم "$TRUMP"، بنسبة 1.7%.