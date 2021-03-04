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أخبار العالم

واشنطن تعد إيران بتخفيف العقوبات.. ولكن بشرط

الخميس 04/مارس/2021 - 08:32 ص
واشنطن تعد إيران
واشنطن تعد إيران بتخفيف العقوبات
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دعاء أبوهشيمة
دعا وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، اليوم الخميس،  إيران أن تعود لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مؤكدا انه في حال عودتها ستعود واشنطن فورا.

وأكد بلينكن أن عودة إيران للاتفاق النووي سيتبعها تخفيف للعقوبات، مضيفا: " لكننا مازلنا بعيدين عن ذلك".

وتابع وزير الخارجية الامريكي بالقول إن إيران تتحرك الآن في الاتجاه الخطأ، حسبما ذكرت شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها.

ودعا نواب في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى محاسبة نظام إيران على انتهاكاته لحقوق الإنسان، ودعمه الإرهاب والتدمير، وزعزعة الاستقرار في الخارج.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن منظمة الجاليات الإيرانية في الولايات المتحدة، دعت إلى محاسبة طهران بمشاركة 24 عضوا في الكونجرس.

ودعا النائب الجمهوري توم ماكلينتوك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الانخراط في "تأسيس تحقيق دولي حول انتهاكات النظام الإيراني".

وبالأمس، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن لهجة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن في التعامل مع طهران مغايرة للهجة إدارة سلفه ترامب.

وأشار روحاني، إلى أن إدارة بايدن اعترفت ببعض أخطاء سابقتها واتخذت خطوات عملية.

وأضاف أن تصريحات واشنطن حول الرغبة بالعودة إلى الاتفاق النووي ما زالت شعارات، داعيا إلى تصحيح سياستها بسرعة، مؤكدا أنه إذا التزمت جميع أطراف الاتفاق النووي بتعهداتها فإن إيران ستنفذ تعهداتها.
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