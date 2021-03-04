لحظة دخول طلاب المعاهد الأزهرية للامتحانات وسط إجراءات احترازية.. فيديو

بدأت منذ قليل لجان امتحانات المعاهد الأزهرية، بالصفوف المختلفة، وسط إجراءات احترازية مشددة حرصا على حياة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا.





ورصد موقع صدى البلد، في بث مباشر، لحظة دخول طالبات المعاهد الأزهرية، في معهد فتيات العباسية، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية مشددة.





ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة، الامتحان اليوم في المواد الثقافية، ويمتحن الطلاب المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.





كما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة الامتحان في القرآن الكريم والمواد الشرعية.





ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، الامتحان في النحو والصرف والبلاغة والإنشاء والأدب والنصوص والمطالعة، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، الامتحان، في النحو والصرف والبلاغة والإنشاء والادب والنصوص والمطالعة والعروض والقافية.





كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالبعوث الإسلامية، الامتحان، في النحو والصرف والبلاغة والأدب والنصوص والعروض ومهارات اللغة العربية.



