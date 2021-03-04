سفيرة فرنسا في نيقوسيا تؤكد تأييد بلادها لإعادة توحيد قبرص

قالت سفيرة فرنسا الجديدة لدى قبرص، سالينا جرينيه كاتالانو، اليوم الخميس، إن حل الدولتين في قبرص لا يعد حلًا حقيقيًا، مشيرةً إلى أن فرنسا تؤيد بشدة قرارات الأمم المتحدة التي تحث على إقامة اتحاد يتألف من منطقتين وطائفتين وتُطَبق فيه المساواة السياسية.

وأضافت كاتالانو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سي إن إيه) القبرصية في نسختها الإنجليزية، أن تأسيس نظام فيدرالي لامركزي يعد أمرًا مثيرًا للاهتمام، مشددةً على أن فرنسا ترغب في وجود قبرص وقد تمت إعادة توحيدها داخل الاتحاد الأوروبي.

ودعت السفيرة الفرنسية الأطراف المعنية إلى إظهار المرونة من أجل استئناف المفاوضات فيما يخص توحيد قبرص.



