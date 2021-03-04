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اقتصاد

الانتهاء من الأعمال الخرسانية لأعلى ناطحة سحاب «إدارية» بالعاصمة الإدارية

الخميس 04/مارس/2021 - 10:07 ص
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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آمنة عبدالعظيم

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للبرج الإداري (C04)، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن هذا البرج يُعد أعلى ناطحة سحاب بنشاط إداري فى مصر بارتفاع 170 مترًا، بمساحة 5250 م2، ويتكون البرج من بدرومين وميزانين و33 دورًا بنشاط إدارى.


وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.


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ونقل المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشكلة لمتابعة المشروع، شكر وتقدير الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، لجميع العمال والمهندسين القائمين على تنفيذ هذا المشروع، وعلى تفانيهم في أداء العمل في ظل الإجراءات الاحترازية المُشددة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال كلمته بالاحتفالية التى تم تنظيمها أعلى سطح البرج بهذه المناسبة، بحضور الدكتور أحمد البنا، مدير المشروع عن المكتب الاستشارى، دار الهندسة، والمهندس وانج زي، المدير العام التنفيذي لشركة (cscec) الصينية بمصر، والمهندس جين وين وي، مدير مشروع برج C04، وعدد كبير من المهندسين والعمال العاملين بالمشروع.


وعبر مسئولو شركة (cscec) الصينية بمصر، عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على تنفيذ المشروع، والذى يمثل نموذجًا للتعاون المثمر والبناء بين جميع الأطراف المصرية والصينية، والعمل بروح الفريق لإنجاز هذا المشروع، كما تقدم الدكتور أحمد البنا، بخالص الشكر والتقدير لأسرة المهندس أحمد خليفة، مدير المواد بالمشروع، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، وقام بتكريم أسرته خلال الحفل وتسليمهم درع المشروع.


وفى ختام الاحتفالية، تم تكريم العمال والمهندسين المتميزين العاملين بالمشروع، من الجانبين المصرى والصينى، وتسليمهم شهادات التقدير، وتم التقاط الصور التذكارية لمجموعة العمل بالمشروع.

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