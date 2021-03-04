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رياضة

غزل المحلة يخشى صحوة البنك الأهلي في الدوري.. اليوم

الخميس 04/مارس/2021 - 10:32 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
يستضيف فريق غزل المحلة نظيره طلائع الجيش، اليوم، الخميس، في تمام الثالثة عصرا، على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى غزل المحلة لتحقيق الانتصار على البنك الأهلي في لقاء اليوم، للابتعاد تماما عن مراكز الهبوط، والتقدم إلى منطقة وسط الجدول.

في المقابل يطمح البنك الأهلي في مواصلة صحوته بخطف الفوز من غزل المحلة، بعد الفوز على أسوان بثنائية نظيفة في الجولة الماضية وإنهاء سلسلة النتائج السيئة.

وتعد هذه هي المباراة الأولى في التاريخ التي تجمع غزل المحلة والبنك الأهلي في مسابقة الدووي.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري المممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الـ 14 بـ 13 نقطة.
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