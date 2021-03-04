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فن

مايا دياب تخطف الأنظار داخل أسطبل الخيول في دبي

الخميس 04/مارس/2021 - 11:28 ص
مايا دياب
مايا دياب
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ندى فكري
نشرت المطربة والممثلة اللبنانية مايا دياب صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت مايا في الصور من دبي في اسطبل الخيول من أحدث جلسة تصوير لها، ما لفت انتباه متابعيها.  

وأعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب عن صدور أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "دوب" اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وشاركت مايا دياب الصورة الرسمية للأغنية، مرتدية توب شتويا أنيقا مكشوف الكتف والساق، أما من الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

وأحدث أعمال مايا دياب مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي. 

وشارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.
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