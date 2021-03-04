ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الهلال السوداني يرد على دعوة تركي آل الشيخ لعقد اجتماع في السعودية

الخميس 04/مارس/2021 - 11:11 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
Advertisements
محمد السعيد
ردَّ الطاهر يونس، عضو مجلس إدارة نادي الهلال السوداني على دعوة تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي، لعقد اجتماع في المملكة العربية السعودية.

وكتب الطاهر يونس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك":  استمدّت الدعوة قيمتها وألقها من مقدّمها الذي خصّني بمكالمةٍ تناول فيها كلّ ما من شأنه رفعة الهلال وإسعاد جمهور المحب.

وتابع ”شكرًا معالي المستشار أبوناصر على دفيء كلماتك وصدقها وعن حبك للسودان وأهله الذين يبادلونك نفس المشاعر ودعوتك شرف وقلادة حب".

كان تركي آل الشيخ كتب على صفحته الرسمية على " فيس بوك": في اليومين الماضيين أجريت أكثر من اتصال بأخي هشام السوباط وأخي الطاهر يونس تبادلنا فيه مافيه مصلحة فريقنا الهلال السوداني، ووجهت الدعوة لأخي هشام وأخي الطاهر لزيارتي في المملكة العربية السعودية ومعهم من يرونه مفيد في هذا الاجتماع".

واختتم:" أهلا وسهلا بهم في بيت أخوهم وفي بلدهم الثاني .. في انتظار تحديد الموعد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سأظل مشجعا للأهلي.. 10 تصريحات نارية جديدة لـ تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يوجه رسالة مهمة لـ جماهير الهلال السوداني

حوار| الهلال السوداني يكشف لـ صدى البلد.. حقيقة خطف سيرينو من الأهلي .. وكواليس تولي تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية .. وموعد سوبر النيل أمام الزمالك

خاص | رئيس الهلال السوداني يوجه رسالة نارية لـ منافسيه في مجموعة الموت بدوري أبطال إفريقيا

رئيس الهلال يلتقي مندوب تركي آل الشيخ لبحث خطط دعم النادي

رئيس الهلال السوداني بعد السقوط أمام صن داونز: نثق في عودتكم مجددًا

ترشيحاتنا

لحظة انطلاق حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء.. فيديو

بعد إدراج الكونجيستال جدول..استشارى مناعة: يحتوى على مواد تأثيرها كالمخدرات.. فيديو

أحمد سامي: طارق حامد الأفضل بالزمالك.. وعلى كهربا العلم أن الأهلي يحكمه قواعد

الأرخص بسلسلة سامسونج.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Galaxy S21 FE الشبابي

مستقبله في خطر.. شوبير: عقوبات جديدة تنتظر كهربا مع الأهلي .. فيديو

شاهد.. أول صور لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور