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رياضة

فرج عامر يضع شرطا وحيدا لرحيل الهاني سليمان إلى الأهلي

الخميس 04/مارس/2021 - 12:43 م
فرج عامر
فرج عامر
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محمد السعيد
وضع فرج عامر رئيس نادي سموحة، شرطا وحيدا للموافقة على رحيل الهاني سليمان حارس الفريق الأزرق إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخص على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": لن نمانع في رحيل الهاني سليمان للأهلي بشرط وصول العرض المناسب لسموحة وللاعب".

وشارك الهاني سليمان مع سموحة في 14 مباراة في الدوري، استقبلت شباكه خلالهما 15 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في مباراتين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ الهاني سليمان 150 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 19 نقطة.
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