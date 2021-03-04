أزمة دبلوماسية .. بيان عاجل من الخارجية الألمانية لـ المغرب

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس بيانًا عاجلًا بخصوص أزمتها الدبلوماسية الأخيرة مع المغرب.





وقالت الخارجية الألمانية "لا يوجد سبب لتأثر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب".





وأعلنت وزارة الخارجية المغربية، تعليق جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة بشكل مفاجئ.





وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، فإن وزير الخارجية، ناصر بوريطة وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أكد فيها أن القرار جاء بسبب سوء "التفاهم العميق" مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة المغربية.







