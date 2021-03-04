هنا الزاهد عن مسلسل حلوة الدنيا سكر: لحد دلوقي إيه أكتر شخصية حبتوها

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورًا مجمعة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت هنا الزاهد في الصور خلال كواليس مسلسل حلو الدنيا سكر ، وعلقت على الصور قائلاً: " لحد دلوقي ايه اكتر شخصية حبتوها ".

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من نوعية الأعمال الدرامية 40 حلقة، وتدور فكرة المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدى، وعبارة عن 8 قصص مختلفة، كل قصة تعرض فى 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف.



