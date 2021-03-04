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فن

هنا الزاهد عن مسلسل حلوة الدنيا سكر: لحد دلوقي إيه أكتر شخصية حبتوها

الخميس 04/مارس/2021 - 01:53 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورًا مجمعة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام . 
وظهرت هنا الزاهد في الصور خلال كواليس مسلسل حلو الدنيا سكر ، وعلقت على الصور قائلاً: "لحد دلوقي ايه اكتر شخصية حبتوها". 

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من نوعية الأعمال الدرامية 40 حلقة، وتدور فكرة المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدى، وعبارة عن 8 قصص مختلفة، كل قصة تعرض فى 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف.

وتتواجد هنا الزاهد، فى جميع القصص بأحداث المسلسل، والذى يضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث لكل مؤلف قصة من القصص.






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