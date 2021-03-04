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رياضة

عصام الحضري يتألق في أحدث ظهور.. والجمهور: انت بتصغر ولا بتكبر

الخميس 04/مارس/2021 - 02:52 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر الفنان عصام الحضري، صورا له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
 

وتألق عصام الحضرى في أحدث ظهور له مرتديا ملابس رياضية، وجاءت أبرز تعليقات متابعيه كالآتي: "ربنا يحميك، الشباب شباب القلب  والروح ، انت بتصغر ولا بتكبر".


وفي وقت سابق، أعلن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن عدم الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.


وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن عدم قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهازا فنيا جديدا".

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