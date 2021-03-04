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رياضة

قرار جديد من اتحاد الكرة لإلزام أندية الدورى على مسحات كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 01:54 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، إعادة المراقب الطبي إلى مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تكون مسؤولية المراقب الطبي تتمثل فى رفع التقارير لمراقبي المباريات بشأن عدم قيام أي نادِ بعمل مسحات للاعبين.

وسبق أن ارسلت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خطابا إلى مسؤولى اندية الدورى تضمن فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب يشارك ضمن مباريات المسابقات المحلية في الدوري بدون إجراء مسحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك في ظل إعتراض معظم الأندية على قرار اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تحمل تكاليف مسحات كورونا في قادم الأيام.

يذكر ان أندية الدورى الممتاز رفضت تحمل اى تكاليف خاصة بإجراء مسحات كورونا في الدورى المحلي كما رفضت سداد مبلغ مالي بلغت قيمته ٢٤ مليون جنيه.
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