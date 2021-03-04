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فن

رفع أثقال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض لياقتها البدنية

الخميس 04/مارس/2021 - 01:54 م
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
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ندى فكري
نشرت الفنانة ليلى احمد زاهر، فيديو جديد لها عبرالاستوري علي حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" 

وظهرت ليلى زاهر في الفيديو و هي في الجيم تقوم برفع الاثقال مما اثار اعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.     
رفع أثقال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض لياقتها البدنية
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