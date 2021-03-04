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اقتصاد

هبوط مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الخامسة.. ورأس المال يفقد 977 مليون جنيه

الخميس 04/مارس/2021 - 02:57 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي  نحو 977 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 689.865 مليار جنيه.

 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 11333 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2236 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13905 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4369 نقطة.


 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة.
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