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تعليم

جامعة القاهرة : الطلاب لا يواجهون مشكلة فى الامتحانات الاونلاين

الخميس 04/مارس/2021 - 03:53 م
صدى البلد
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مريم عزت
كشف الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة ، عن المشكلات التى تواجه الطلاب خلال الامتحانات اونلاين .


وقال الدكتور محمود علم الدين خلال تصريح لصدى البلد ، أن امتحانات الفصل الدراسى الاول تعقد بشكل منتظم على المنصة الالكترونية blackboard ، مؤكدا انه لا يوجد اى مشاكل واجهت الطلاب خلال اداء الامتحانات .

وكان المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الامتحانات تسير بشكل طبيعي بجميع كليات الجامعة، وأنه لم يتم رصد أي مشكلات تنظيمية أو صحية تواجه الطلاب ، لافتا إلى التزام الجميع بكافة تعليمات الجامعة وتطبيقها ، والوعي بمدى أهميتها وعدم رصد أي مخالفات من جانب الطلاب.

وأشار إلى أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات وإعلان النتائج، لافتا إلى أن طريقة إجرائه ستتوقف على قرارات المجلس الأعلى للجامعات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، حيث إن الجامعة جاهزة لبدء الفصل الدراسي الثاني بكافة الطرق .
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