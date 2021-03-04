عضو زراعة البرلمان: القمح ثروة قومية ونحتاج 4 ملايين فدان

قال النائب عامر الشوربجى، عضو بلجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن القمح ثروة قومية حتى أنه يشهد زيادة المساحة المنزرعة، من الأقماح إلي 3.418 مليون فدان، قائلًا " نتمنى الوصول لزراعة 4 ملايين فدان قمح".





وأضاف الشوربجى، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن الأراضى الزراعية تواجه مشكلة بسبب تقسيمها ما بين القمح والفول والبرسيم، لافتًا إلى أن اللجنة طالبت بالفعل زيادة أسعار القمح والبنجر والسكر حتى أن الفلاح يعتبر هذا مصدر الدخل الذى يتوفر معه ويعتمد عليه، فى ظل أن الزراعة الصيفية تعتبر صعبة على الفلاح خاصة فى زراعة القطن أو ذرة فهذا لم يعد غير مثمر للفلاح.





وأوضح، البرلمانى أن لجنة الزراعة طالبوا بزيادة سعر أردب القمح من 700 لـ800 جنيه فى الفترة الماضية، مؤكدًا أن الفلاح لم يخسر ولكن يحتاج لزيادة الدخل لمواجهة ارتفاع إيجارات الأراضى والمتطلبات للزراعة .





وكان حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، طالب بزيادة سعر إردب القمح من 700 جنيه إلى 800 جنيه بحد أدنى، مؤكدًا ضرورة «تنفيذ المادة 29 من الدستور المصري، والتي تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، بالاتفاق مع الاتحادات، والنقابات، والجمعيات الزراعية».





وقال أبوصدام ، في تصريحات صحفية، «عام 2021 هو عام القمح يشهد زيادة المساحة المنزرعة، من الأقماح الي3.418 مليون فدان بزيادة 16 ألف فدان عن العام الماضي طبقا لتصريحات وزارة الزراعة، ويتوقع إنتاجيه تزيد على 9 ملايين طن، باعتبار متوسط إنتاج الفدان 2.7 طن».





وأضاف أن «شهر أبريل يشهد بداية توريد الاقماح وتفعيل البورصة السلعية والنطق بالحكم في قضية»فساد القمح الكبرى ، مؤكدًا ضرورة تحفيز مزارعي الاقماح للاستمرار والتوسع في زراعته، لتقليص الفجوة الكبيرة، ما بين الإنتاج، والاستهلاك من الأقماح، حيث احتلت مصر المركز الأول عالميا في استيراد الأقماح- نستورد ما يقارب الـ 13 مليون طن من الأقماح سنويا بمليارات الدولارات.