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برلمان

رئيس سياحة البرلمان تنعى اللواء كمال عامر: شخصية وطنية وسيرة طيبة حافلة بالعطاء

الخميس 04/مارس/2021 - 09:37 م
الراحل النائب كمال
الراحل النائب كمال عامر
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ماجدة بدوى
نعت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية اليوم.


وقالت النائبة نورا علي فى بيان صحفى لها إن مصر فقدت اليوم  شخصية وطنية عظيمة يتمتع بسيرة طيبة حافلة بالعطاء ، خدم بلده بكل أمانة وإخلاص ، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.


وكان قد توفي النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.


وقال  النائب مصطفى بكري" في بيان له : "البقاء لله، رحل عن دنيانا رمز وطني وقيمة نعتز بها هو اللواء دكتور كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والمحافظ الأسبق لأسوان ومطروح ، رحل الإنسان الذي كان من أبرز رجالات القوات المسلحة".


وتخرج اللواء كمال عامر عام 1962 من الكلية الحربية بسلام المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية فى أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة فى الاستراتيجية العسكرية فى يونيو 1984.


وحصل اللواء كمال عامر على درجة الدكتوراة فى الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات فى التاريخ العسكرى والأمن القومى المصرى، وشغل جميع المناصب القيادية فى سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميدانى، ورئيسًا لأركانه حتى عام 1994.


وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبًا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظ مطروح، ومحافظ أسوان و ويتولى حاليا  رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان .
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