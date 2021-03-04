دينا الشربيني تذكر جمهورها بأصعب مشاهد مسلسل زي الشمس

نشرت صفحة دينا الشربيني الرسمية على الفيسبوك فيديوهات من أصعب المشاهد التي قدمتها في مسلسل زي الشمس والذي عرض في رمضان 2019 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وذلك تمهيدا لتعاونها للمرة الثانية في مسلسل قصر النيل مع الفنانة ريهام عبد الغفور بعد النجاح الذي حققوه سويًا في مسلسل زي الشمس.





ويدخل المسلسل، السباق الرمضاني المقبل، وسيُعرض علىMBC مصر، وأكد منتج العمل، محمد مشيش، حماسه الشديد للتعاون مجددا من النجمة دينا الشربيني، خاصة وأن المسلسل في حقبة الستينيات الثرية بالأحداث والشهيرة بطابعها المميز سواء في الأزياء أو الديكورات، وأن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من التصوير في وقته المحدد.

قصر النيل تعاون جديد بين النجمة دينا الشربيني والمنتج محمد مشيش، بعد "جراند أوتيل" و"زي الشمس" و"لعبة النسيان"، وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي.

ويشارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ومحمد محمود عبد العزيز، ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة الذي تعاون مع الشركة في عدد كبير من الأعمال.