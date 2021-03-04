غدا.. انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق: (مركز ومدينة أبو النمرس بالكامل والقري التابعة لها ( قري ترسا - شبرامنت- الحرانية - زاوية أبو مسلم - المنوات - منيل شيحة - طموه)، لمدة ٨ ساعات اعتبارًا من الساعة ١٠ مساء يوم الجمعة الموافق ٥/ ٣ / ٢٠٢١ إلي الساعة ٦ صباحًا يوم السبت الموافق ٦ / ٣ / ٢٠٢١ .





وأوضحت الشركة فى بيان لها أن الانقطاع يرجع إلى أعمال إصلاح وصيانة بمحطة مياه أبو النمرس واستكمال تغيير باقي المواسير لخط المياه العكرة الرئيسي للمحطة.





وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



