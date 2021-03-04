ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

غدا.. انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة

الخميس 04/مارس/2021 - 06:48 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق: (مركز ومدينة أبو النمرس بالكامل والقري التابعة لها ( قري ترسا - شبرامنت- الحرانية - زاوية أبو مسلم - المنوات - منيل شيحة - طموه)، لمدة ٨ ساعات اعتبارًا من الساعة ١٠ مساء يوم الجمعة الموافق ٥/ ٣ / ٢٠٢١ إلي الساعة ٦ صباحًا يوم السبت الموافق ٦ / ٣ / ٢٠٢١ .

وأوضحت الشركة فى بيان لها أن الانقطاع يرجع إلى أعمال إصلاح وصيانة بمحطة مياه أبو النمرس واستكمال تغيير باقي المواسير لخط المياه العكرة الرئيسي للمحطة.

وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للأماكن المتأثرة وللطوارئ يمكن طلبها  بالاتصال بالخط الساخن ١٢٥ .
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مليونير مليونير .. شاب يكسب 14 مليون جنيه بتحويل خاطئ | ورد فعله صادم

أسعار فئات كيا جراند سيراتو 2021 داخل السوق المصري| صور

يخفف حدة الأعراض.. دراسة تكشف عن أفضل طعام بعد تلقي لقاح كورونا