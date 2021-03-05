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محافظات

اليوم.. قطع المياه عن مركز ومدينة أبو النمرس

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:01 ص
قطع المياه
قطع المياه
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محمد الصاحى
أعلنت محافظه الجيزة عن القيام بأعمال إصلاح وصيانه بوابه الدخول الرئيسية ببيارة المياه المرشحة لمحطه مياه ابو النمرس واستكمال تغيير باقي المواسير الصلب من خط المياه العكرة الرئيسي للمحطة.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها أن الأمر يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمده ٨ ساعات اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة إلى الساعة 6 صباح غدا السبت،  عن مركز ومدينه ابو النمرس بالكامل والقرى التابعة له وهم قرية ترسا و شبرامنت والحرانية و زاويه ابو مسلم و المنوات ومنيل شيحه و وطموه . 

ونوهت محافظة الجيزة ان  شركه مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الاماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورا .
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