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منوعات

بالصدفة.. العثور على جثة رجل مفقود منذ عام 1999

الخميس 04/مارس/2021 - 09:00 م
جثة الرجل المفقود
جثة الرجل المفقود منذ عام 1999
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أماني إبراهيم
في واقعة غريبة من نوعها، عثر على جثة رجل بريطاني ميت مفقودة منذ عام 1999، ليعاد فتح القضية من جديد بعد غلقها بـ 22 عاما.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حققت الشرطة بعد العثور على عظام بشرية بالقرب من هاردينجستون بواسطة طائرة إيه 45، وقالت شرطة نورثهامبتونشاير إن علماء الآثار وفرق الطب الشرعي سيعملون خلال عطلة نهاية الأسبوع لتحديد عمر العظام.

تم العثور على بقايا الهياكل العظمية في الغابة، لرجل يبلغ من العمر 92 عامًا، تم الإبلاغ عن فقدانه منذ ما يقرب من 22 عامًا ، وفقًا للبيانات المسجلة في التحقيق، وقالت طبيبة الوفيات، آن بيمبر، إن العظام التي عُثر عليها بالقرب من ممر مشاة يمر على الطريق السريع A45 بالقرب من هاردينجستون في نورثهامبتون، تعود إلى رجل يدعى جيمس دولمان.

بحسب البيانات المسجلة، تم الإبلاغ عن فقد السيد دولمان في 19 مارس 1999، وقالت السيدة بيمبر إن تشريح الجثة وجد سبب الوفاة غير معروف، ومن جانبه أوضح ضابط التحقيق ديت إنسب تيم كرافن، من شرطة نورثهامبتونشاير ، إنه تم اكتشاف عظام بشرية في الساعة 20:21 بتوقيت جرينتش يوم 2 فبراير من قبل أفراد من العامة يبحثون عن مواد فنية طبيعية.

وقالت السيدة بيمبر للتحقيق إن الضابط كرافن عثر على قطع من الملابس وفي بعض هذه الملابس وجد بطاقتين باسم جيمس دولمان، ولكن الطبيب الشرعي أوضح إن اختبار الحمض النووي على الرفات سيتم قريبا.

وقالت الشرطة في وقت سابق إنها لا تتعامل مع اكتشاف هذه العظام باعتبارها تتضمن أي ظروف مريبة، خاصة أن الغابة التي تم العثور فيها على العظام بها حشرات قد تكون قاتلة.
بالصدفة.. العثور على جثة رجل مفقود منذ عام 1999
بالصدفة.. العثور على جثة رجل مفقود منذ عام 1999
بالصدفة.. العثور على جثة رجل مفقود منذ عام 1999
بالصدفة.. العثور على جثة رجل مفقود منذ عام 1999
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