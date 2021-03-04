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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. لبنان تسجل 3369 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة

الخميس 04/مارس/2021 - 07:22 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس عن، تسجيل 3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا  في الـ24 ساعة الماضية  ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 386851 حالة .

كما سجلت الصحة اللبنانية بحسب البيان الصادر عنها مند قليل 53 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 4919 حالة وفاة بالفيروس المستجد.

ورصدت الصحة اللبنانية تعافي 2157 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 300923.

وذكرت الصحة اللبنانية ان 885 حالة لازالت في العناية المركزة بسبب الفيروس المستجد وكذا 286 حالة علي أجهزة التنفس الصناعي بحسب بيان الصحة اللبنانية. 
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