مسلسل اللعبة يتصدر تويتر بعد إعلان تصوير الجزء الثالث

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الجزء_الثالث بعد اعلان صناع عمل مسلسل اللعبة البدء في تصوير الجزء الثالث.







وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الله هشام ماجد لسه منزل ع الفيسبوك الصورة بتاعة الجزء التالت ، لسه فيها جزء تالت و"‏مسلسل اللعبة عدي كل حدود الضحك وبجد من أعظم المسلسلات الكوميدي اللي شوفتها ومش قادر استني عشان اشوف الجزء التالت".







وقال آخرون "‏اتمني الجزء التالت من اللعبة يتعمل بسرعة عشان كده هكتئب بعد م المسلسل خلص" و " ‏‎#اللعبه_٢_ليفيل_الوحش

‎#اللعبة2 اكتر حاجة مصبراني علي المسلسل انه خلص ان فيه جزءا ثالثا الجزء التالت من مسلسل اللعبة اسمه #اللعب_مع_الكبار.



تدور أحداثه مسلسل اللعبة حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يكبر الثنائى يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.



يشارك في بطولة العمل كل من شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.