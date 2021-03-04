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قيمته 2.1 مليون دولار.. حقن طفل مصري بـ أغلى دواء في العالم .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 08:31 م
الطفل ريان
الطفل ريان
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هاني حسين
عرض برنامج" مصر تستطيع " المذاع على قناة " دي إم سي"، تقريرا عن حصول طفل مصري يدعى ريان على اغلى دواء في العالم لعلاج ضمور العضلات الشوكي، وتكلفة هذا الدواء 2.1 مليون دولار .


ومن جانبها قالت  الدكتورة ناجية فهمي مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، :" نسبة الشفاء  بعد الحصول على أغلى علاج في العالم لضمور العضلات الشوكي تصل لـ 90 %، ونتابع التقييم الوظيفي للطفل قبل وبعد الحصول على العلاج  للتعرف على نسبة تحسن الطفل بعد الحقن بالعلاج الجيني ".


وقالت والدة الطفل ريان في التقرير:" تم اختيار ابني للحصول على العلاج وربنا أكرمنا ".


وقام أطباء مستشفى عين شمس التخصصي تحت إشراف الدكتورة ناجية علي فهمي أستاذ أمراض المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس بعلاج أول طفل مصري مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي، بدواء "زولجينزما zolgensma" و الذي يعد الدواء الأعلى سعرًا في العالم وتبلغ قيمته 2.125 مليون دولار بما يوازي 34 مليون جنيه مصري.


وأوضحت د. ناجية أن هذا الدواء هو العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط، وهو معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو 2019.


وأضافت أن الشركة المنتجة للدواء تقدم 100 فرصة للحصول على الدواء مجانًا في الدول التي لم يتم تسجيل الدواء بها، وتضع شروطًا لاختيار الأطفال المرضى، منها ألا يزيد عمر الطفل عن عامين وأن تكون الطفرة في الجين الأول، وعليه تقدمت وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس بـ 8 حالات من الأطفال المصابين قامت الشركة باختيار حالة الطفل «ريان» من محافظة الإسكندرية والذي يتم عامه الثاني بعد أيام.
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