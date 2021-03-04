بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هند عبد الحليم تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها

قالت هند عبدالحليم أنها توقفت عن متابعة كرة القدم عندما وجدت فيها أشياء دموية.

وتابع كابتن أحمد عبدالحليم إن موهبة ابنته هند لم تكن ظاهرة له بسبب سفره الكثير وانشغاله الدائم عنها، لكن والدتها اكتشفت موهبتها منذ صغرها، أثناء فترة عمله في أبوظبي ،حيث كانت تقلد محمد سعد في شخصية اللمبي وتضحكه، وكان التقليد بالنسبة له كوميديا لا موهبة ولم يتوقع ان تصل إلى مرحلة الاحتراف