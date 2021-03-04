بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هند عبد الحليم تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها

تصدرت الفنانة هند عبد الحليم؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.
قالت هند عبدالحليم
أنها توقفت عن متابعة كرة القدم عندما وجدت فيها أشياء دموية.
وتتميز الفنانة هند عبد الحليم بإطلالتها الأنيقة والمثيرة للجدل التى تكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر والموضة من خلال مشاركتها جمهورها بصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.
وتعتمد هند عبد الحليم على إبراز ملامحها الجميلة بوضع مكياج عيون باللون الأسود الداكن واحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة ويكشف عن أنوثتها وجمالها.
وحل أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وابنته الفنانة هند عبد الحليم، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة "سي بي سي".
قالت هند عبدالحليم
أنها توقفت عن متابعة كرة القدم عندما وجدت فيها أشياء دموية.