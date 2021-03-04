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مرأة

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هند عبد الحليم تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها

الخميس 04/مارس/2021 - 11:29 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة هند عبد الحليم؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية. 

وتتميز الفنانة هند عبد الحليم بإطلالتها الأنيقة والمثيرة للجدل التى تكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر والموضة من خلال مشاركتها جمهورها بصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وتعتمد  هند عبد الحليم على إبراز ملامحها الجميلة بوضع مكياج عيون باللون الأسود الداكن واحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة ويكشف عن أنوثتها وجمالها.

وحل أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وابنته الفنانة هند عبد الحليم، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة "سي بي سي".

قالت هند عبدالحليم أنها توقفت عن متابعة كرة القدم عندما وجدت فيها أشياء دموية.

 وتابع كابتن أحمد عبدالحليم إن موهبة ابنته هند لم تكن ظاهرة له بسبب سفره الكثير وانشغاله الدائم عنها، لكن والدتها اكتشفت موهبتها منذ صغرها، أثناء فترة عمله في أبوظبي ،حيث كانت تقلد محمد سعد في شخصية اللمبي وتضحكه، وكان التقليد بالنسبة له كوميديا لا موهبة ولم يتوقع ان تصل إلى مرحلة الاحتراف


بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هند عبد الحليم تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هند عبد الحليم تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هند عبد الحليم تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هند عبد الحليم تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هند عبد الحليم تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هند عبد الحليم تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هند عبد الحليم تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها
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