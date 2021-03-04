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رياضة

مجاهد يتابع نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب من موريتانيا

الخميس 04/مارس/2021 - 09:23 م
صدى البلد
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يسري غازي - عمرو الحلواني
سافر أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، إلى موريتانيا اليوم الخميس، لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب التي ستقام يوم السبت المقبل، وسيجمع بين أوغندا وغانا.


كما وصل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى موريتانيا مساء الثلاثاء الماضي ، لحضور كأس أمم إفريقيا للشباب، المقام في مدينتي نواذيبو ونواكشوط.


ويستضيف ملعب نواذيبو مباريات المجموعة الثالثة التي تضم غانا وتنزانيا والمباراة الثانية المغرب ضد جامبيا.


وشهدت البطولة مشاركة 12 منتخبا لأول مرة وتختتم في السادس من مارس المقبل.


وتشهد مباريات نواذيبو حضور عدة شخصيات، من بينهم فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ورئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أحمد ولد يحيى.
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