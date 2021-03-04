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محافظات

وزير الأوقاف يفتتح مسجد بلال بن رباح في الأقصر

الخميس 04/مارس/2021 - 10:10 م
وزير الأوقاف يفتتح
وزير الأوقاف يفتتح مسجد بلال بن رباح في الأقصر
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شمس يونس
افتتح مساء اليوم الخميس، وزير الأوقاف محمد مختار جمعه والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مسجد بلال بن رباح بمنشأة العماري بمدينة الأقصر، في حضور الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف بالأقصر، وعدد من قيادات الدعوة بمديرية الأوقاف بالأقصر، وعدد من أعضاء مجلسي الشوري والنواب.

وأدى الشيخ الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، صلاة العشاء إماما، وألقى وزير الأوقاف كلمة الافتتاح مهنئًا أهل المنطقة بافتتاح بيت من بيوت الله موجها الشكر لكل من ساهم في هذا العمل سائلا المولى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم.

جدير بالذكر أن مسجد بلال بن رباح بمنشأة العماري بالأقصر، وأقيم بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وصار تحفة معمارية بعد الانتهاء من بنائه وتشييده.
وزير الأوقاف يفتتح مسجد بلال بن رباح في الأقصر
وزير الأوقاف يفتتح مسجد بلال بن رباح في الأقصر
وزير الأوقاف يفتتح مسجد بلال بن رباح في الأقصر
وزير الأوقاف يفتتح مسجد بلال بن رباح في الأقصر
وزير الأوقاف يفتتح مسجد بلال بن رباح في الأقصر
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