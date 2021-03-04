ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الإسماعيلي : مينفعش نشوف ليفربول من غير محمد صلاح .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 10:03 م
محمد صلاح ويورجن
محمد صلاح ويورجن كلوب
Advertisements
يسري غازى
أكد محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلي السابق أن محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى لن يرحل عن الريدز ، لافتا أن غياب فان دايك سبب رئيسي في تراجع مستوى الفريق.

قال محسن عبدالمسيح فى حواره لـ "صدى البلد": فريق ليفربول الإنجليزي شعر أنه تشبع بالبطولات بعد حصده دورى أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي ما أثر على نتائج الفريق إلى جانب الإصابات العديدة بصفوف الفريق الانجليزى.

تابع: صلاح لن يرحل عن الريدز وهو استطاع كسر العديد من الأرقام القياسية مينفعش نشوف ليفربول من غير محمد صلاح والعكس لافتا إلى أن الريدز حقق نتائج قوية الموسم الماضى.

وعن حظوظ منتخب مصر الوطنى فى التأهل إلى أمم إفريقيا قال : منتخب الفراعنة الكبار قاب قوسين فى الوصول إلى نهائيات أمم إفريقيا وأمام المنتخب الأول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر لافتا إلى أن محمد صلاح قوى عظمى لمنتخب مصر ويمنح ثقة كبيرة لزملائه ووجوده بصفوف المنتخب كثالث أفضل لاعب في العالم يعطي انطباعا جيدا لزملائه.

شدد على أن الإسماعيلي لا يتواجد بأى لاعبين داخل صفوف منتخب مصر الوطنى مشيرا إلى أن المنتخب الأوليمبي يتواجد به اثنان من اللاعبين أبرزهما محمد صادق. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

شطة: محمد صلاح مش قادر يكمل وكلوب وراء كبوة ليفربول.. فيديو

محسن عبدالمسيح يروى تفاصيل فشل انتقاله من الإسماعيلي إلى المقاولون .. فيديو

محسن عبدالمسيح يروى كواليس مجاملة وزير الرياضة لـ الأهلي .. فيديو

ترشيحاتنا

أحمد ناجي: الفرق بين الشناوي ومنصف كبير منذ زمن.. وهذا سبب تعاطفي مع أبوجبل

هزة أرضية بقوة 2.8 ريختر جنوب الجيزة

أخبار الرياضة| تدهور صحة رضا عبد العال.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة مدوية.. ضربة جديدة موجعة لـ كهربا

«فاكرة نفسك السفيرة عزيزة!».. قصة أول سيدة تمثل مصر في الأمم المتحدة

الدكتور الفرفوش رزق.. عضو هيئة تدريس بجامعة طنطا يضع للطلاب "اسأل وأجب" في امتحان نصف العام

بشرى سارة لـ أصحاب الأمراض المزمنة بعد التطعيم بـ لقاح كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالة جريئة

وزير الرياضة يسلم جوائز كأس العالم للرماية خرطوش .. صور

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود