طريقة عمل بان كيك بالنوتيلا

يعد البان كيك هو احدي الحلويات التي يعشقها كثيرون ويمكن تقديمها بدون تكاليف

طريقة عمل البان كيك المحشو بالنوتيلا :





1.امزجي كل المكونات الجافة معًا.

2.اخفقي الحليب، الزبدة المذابة والبيض في الخلاط.

3.أضيفي المكونات الجافة للخلاط، واستمري في الخفق.

4.أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة مع الاستمرار في الخفق.

5.في مقلاة ساخنة، أضيفي الزيت ثم اسكبي ملعقة ممتلئة من الخليط في وسط المقلاة.

6.أضيفي ملعقة ممتلئة من النوتيلا فوق الطبقة السابقة ثم قومي بتغطيتها بالتساوي بالمزيد من عجين البان كيك.

7.اقلبي البان كيك على وجهه واتركيه على النار حتى يتغير لون البان كيك للون البني

8.ثم يقدم في صحن التقديم مع الفراولة او الموز