ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل بان كيك بالنوتيلا

الخميس 04/مارس/2021 - 10:21 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعد البان كيك هو احدي الحلويات التي يعشقها كثيرون ويمكن تقديمها بدون تكاليف

مقادير البان كيك المحشو بالنوتيلا :


1 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة صغيرة بايكينج باودر"خميرة الحلويات "
½ ملعقة صغيرة ملح
1 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة
1 بيضة
½ كوب نوتيلا
ربع كوب زيت

طريقة عمل البان كيك المحشو بالنوتيلا :

1.امزجي كل المكونات الجافة معًا.
2.اخفقي الحليب، الزبدة المذابة والبيض في الخلاط.
3.أضيفي المكونات الجافة للخلاط، واستمري في الخفق.
4.أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة مع الاستمرار في الخفق.
5.في مقلاة ساخنة، أضيفي الزيت ثم اسكبي ملعقة ممتلئة من الخليط في وسط المقلاة.
6.أضيفي ملعقة ممتلئة من النوتيلا فوق الطبقة السابقة ثم قومي بتغطيتها بالتساوي بالمزيد من عجين البان كيك.
7.اقلبي البان كيك على وجهه واتركيه على النار حتى يتغير لون البان كيك للون البني
8.ثم يقدم في صحن التقديم مع الفراولة او الموز
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كب كيك و كوكيز وبراونيز.. 3 وصفات متنوعة لـ حلويات الكريسماس

بدون بيض.. أسرع 3 وصفات لتجهيز الكيك

مناسبة للرجيم والأطفال.. إليك طريقة عمل كيكة القرع

بالشوفان والجزر والبطاطس.. طرق مختلفة لعمل البان كيك

حلو وحادق .. طريقة عمل البان كيك

صحية ولذيذة.. وصفات غير تقليدية للاحتفال بـ عيد الحب

ترشيحاتنا

ضربة موجعة للإرهابيين .. اعتقال قابوس بن طالب زعيم تنظيم القاعدة باليمن

أخبار الرياضة| تدهور صحة رضا عبد العال.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة مدوية.. ضربة جديدة موجعة لـ كهربا

رسالة شديدة اللهجة ونصيحة للحياة من عدلي القيعي إلى كهربا

متى ينتهي فيروس كورونا المستجد من العالم؟ آراء ودراسات تقرر

غرامة مليون جنيه..عقوبة إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص

متجوزة ومخلفة 7 .. حكاية مقتل زوج عربي على يد زوجته وعشيقها في الجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالة جريئة

وزير الرياضة يسلم جوائز كأس العالم للرماية خرطوش .. صور

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود