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رجائي : حديقة الحيوان تحتاج 300 مليون جنيه لتعود لسابق عهدها .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 10:59 م
اللواء محمد رجائي
اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان
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محمود محسن
أعلن اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان عن وضع دراسة من أجل تطوير الحديقة والعودة لعهدها السابق، والتأكيد للمسئولين أنها  تحتاج إلى تطوير بنية تحتية وبعض الأماكن الخاصة ببيت السباع وبيت الزواحف.

وأضاف رجائي خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن تكلفة تطوير حديقة الحيوان تبلغ 300 مليون جنيه، قائلا: عدنا لعضوية الإتحاد الأفريقي مرة أخرى فهو واحد من أهم الإتحادات في حدائق الحيوان ومقره جنوب أفريقيا.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان أنه بفضل دعم الإتحاد الأفريقي من الممكن أن نعود إلى الإتحاد الدولي، مؤكدا أن الحديقة خرجت فى عام 2004 نتيجة عدم سداد فواتير خلال تلك الفترة، إضافة إلى أن هناك لجانا فحصت الحديقة واكتشفت أن هناك أماكن ليس بها معايير دولية.

وأشار رجائي إلى أن بيت الفيل والسباع في حاجة إلى تطوير، مؤكدا انه لا يوجد فيله بعد نفوق الفيلة نعيمة.
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