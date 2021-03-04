رجائي : حديقة الحيوان تحتاج 300 مليون جنيه لتعود لسابق عهدها .. فيديو

من أجل تطوير الحديقة والعودة لعهدها السابق،





وأضاف رجائي خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن تكلفة تطوير حديقة الحيوان تبلغ 300 مليون جنيه، قائلا: عدنا لعضوية الإتحاد الأفريقي مرة أخرى فهو واحد من أهم الإتحادات في حدائق الحيوان ومقره جنوب أفريقيا.





وتابع رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان أنه بفضل دعم الإتحاد الأفريقي من الممكن أن نعود إلى الإتحاد الدولي، مؤكدا أن الحديقة خرجت فى عام 2004 نتيجة عدم سداد فواتير خلال تلك الفترة، إضافة إلى أن هناك لجانا فحصت الحديقة واكتشفت أن هناك أماكن ليس بها معايير دولية.





وأشار رجائي إلى أن بيت الفيل والسباع في حاجة إلى تطوير، مؤكدا انه لا يوجد فيله بعد نفوق الفيلة نعيمة.

أعلن اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان عن وضع دراسةوالتأكيد للمسئولين أنها تحتاج إلى تطوير بنية تحتية وبعض الأماكن الخاصة ببيت السباع وبيت الزواحف.