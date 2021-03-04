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أخبار العالم

إثيوبيا : نرغب في حل يرضي الجميع بشأن سد النهضة

الخميس 04/مارس/2021 - 10:46 م
سد النهضة
سد النهضة
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شريف سيد
أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي ، سيلشي بيكيلي ، اليوم الخميس، رغبة بلاده في الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة يرضي مصر والسودان . 

وكتب وزير الري الإثيوبي في تغريدات على تويتر عقب لقاء الوفد القادم من جمهورية الكونغو الديمقراطية "اليوم، كان من دواعي سروري استضافة وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يتوسط في المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان. وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي". 

وأضاف: "لقد ناقشنا الجمود الحالي وآليات استئناف المفاوضات، ووجهات نظر إثيوبيا حول قضايا التفاوض حول سد النهضة، والتقدم المحرز في البناء والطريق إلى الأمام". 

وتابع: "تظل إثيوبيا ملتزمة بحل يربح الجميع، وكما هو الحال دائمًا ملتزمة بالحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية في إيجاد حل حقيقي من خلال المفاوضات الثلاثية". 

يأتي ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد الكونغو الديمقراطية إلى إثيوبيا اليوم الخميس. 
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