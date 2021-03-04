الصحة العالمية تكشف بشرى سارة للنساء بشأن كورونا في أفريقيا

توصل تحليل جديد أجرته منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين السيدات اقل من الرجال في القارة الأفريقية.





وقالت التحليلات التي استندت على البيانات الوبائية التي تقدمها كل دولة في العالم، إن إصابات كورونا في غالبية الدولة الإفريقية بين النساء أقل من الرجال، حيث جاءت بنسبة 41% تقريبا.





كما أظهرت أن وفيات كورونا بين النساء في إفريقيا اقل من الرجال، على سبيل المثال في كوت ديفوار تبلغ وفيات النساء 0.4% بالمقارنة بالرجال 0.5%، وكذلك في الكونغو، جاءت وفيات النساء 2.2% الرجال 2.7%، وإلى سيشل جاء وفيات النساء 0.1% والرجال 0.5%.





يأتي ذلك على الرغم من أن النساء هي النسبة الأكبر من القوى العاملة في القطاع الطبي، حيث أصيب في إفريقيا أكثر من 95 ألف عامل صحي بفيروس كورونا، وفي سيشل تمثل النساء 71% من العاملين في القطاع الطبي، و64% في إيسواتيني، و55% في كوت ديفوار، و54% في السنغال.



