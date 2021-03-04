7 خطوات لتطوير صناعة الدواجن في مصر .. فيديو

كشف محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، عن خطوات تطوير أكبر صناعة فى مصر والتى تعتمد على ضم صغار المربين الى الاتحاد، وعمل قاعدة بيانات وتطوير اساليب البيع ووقف الاستيراد وزيادة الاستثمارات.





وأوضح محمود العنانى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان اللجنة الوزارية العليا الخاصة بالموافقات الاستيرادية للدواجن قررت منع استيراد 58 طنا و7 اطنان من المجزءات مما يعطى مؤشرا قويا لمساندة الدولة فى تطوير صناعة الدواجن واعطاء الفرصة كاملة للانتاج المحلى.





وأشار الى ان الاتحاد يعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية فى الحكومة على تطوير صناعة الدواجن بضم صغار المربين الى الاتحاد وزيادة استهلاك المصريين من الدواجن واستغلال أموال صندوق دعم صناعة الدواجن للنهوض بالانتاج الداجني.





وأوضح العنانى، انه يهتم برفع ثقافة المستهلكين لأهمية لحوم الدواجن الطازجة وتطوير اساليب البيع فى محلات التجزئة الى جانب انشاء مركز متخصص للتدريب على صناعة الدواجن بكل خطواتها، لافتا الى ضرورة وضع خطة تسويق علمية وتطوير المزارع الصغيرة الى جانب تطوير عمل المجازر وربطها ببائعى التجزئة فى الأسواق المحلية.