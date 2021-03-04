ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

7 خطوات لتطوير صناعة الدواجن في مصر .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 11:35 م
صناعة الدواجن في
صناعة الدواجن في مصر
Advertisements
ندى رأفت
كشف محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، عن خطوات تطوير أكبر صناعة فى مصر والتى تعتمد على ضم صغار المربين الى الاتحاد، وعمل قاعدة بيانات وتطوير اساليب البيع ووقف الاستيراد وزيادة الاستثمارات. 

وأوضح محمود العنانى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان اللجنة الوزارية العليا الخاصة بالموافقات الاستيرادية للدواجن قررت منع استيراد 58 طنا و7 اطنان من المجزءات مما يعطى مؤشرا قويا لمساندة الدولة فى تطوير صناعة الدواجن واعطاء الفرصة كاملة للانتاج المحلى.

وأشار الى ان الاتحاد يعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية فى الحكومة على تطوير صناعة الدواجن بضم صغار المربين الى الاتحاد وزيادة استهلاك المصريين من الدواجن واستغلال أموال صندوق دعم صناعة الدواجن للنهوض بالانتاج الداجني. 

وأوضح العنانى، انه يهتم برفع ثقافة المستهلكين لأهمية لحوم الدواجن الطازجة وتطوير اساليب البيع فى محلات التجزئة الى جانب انشاء مركز متخصص للتدريب على صناعة الدواجن بكل خطواتها، لافتا الى ضرورة وضع خطة تسويق علمية وتطوير المزارع الصغيرة الى جانب تطوير عمل المجازر وربطها ببائعى التجزئة فى الأسواق المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتى من الدواجن و57% لـ اللحوم .. ومصر تحتل المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكي

بشرى سارة لصغار منتجي الدواجن.. استلام وزارة التموين للدواجن من عنابر صغار المربين

اتحاد الدواجن: ترتيب ملفات القطاع وطرق أبواب الداعمين

انتخاب إياد حرفوش رئيسا لشعبة الأدوية واللقاحات باتحاد منتجي الدواجن

اتحاد الدواجن: قرار وقف استيراد اللحوم البيضاء من الخارج يحمي الصناعة الوطنية

ترشيحاتنا

بسبب كلامه المثير للسخرية .. لحظة قطع البيت الأبيض البث على بايدن | فيديو

الفيفا يرفض طلب لشبونة ويوقف الإجراءات الانضباطية ضد الزمالك

رفضت تجهيز الفطار.. عامل يقتل زوجته الحامل بـ وابور جاز في القليوبية

بالصدفة.. العثور على جثة رجل مفقود منذ عام 1999

اندلاع أمواج تسونامي في المحيط الهادئ بعد زلزال نيوزيلندا

الدكتور الفرفوش رزق.. عضو هيئة تدريس بجامعة طنطا يضع للطلاب "اسأل وأجب" في امتحان نصف العام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري

بملابس رياضية.. أروى تثير الجدل بإطلالة بسيطة

فستان مطرز بالفضي .. أول صور من زفاف دينا داش