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رياضة

إيقاف سنة دوليا يساوي 5 محليا.. لائحة اتحاد اليد تضع هشام نصر في ورطة جديدة

الخميس 04/مارس/2021 - 11:24 م
هشام نصر
هشام نصر
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ريهام بكير
 أرسل الاتحاد الدولي لكرة اليد خطاب إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة لمدة عام من فبراير الماضي إلى اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب تمهيدا لاتخاذ إجراءات إسقاط عضويته في مجلس إدارة اللجنة.

وكشفت مصادر قانونية ، أنه وفقا للائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة اليد والتي اعتمدتها وزارة الشباب والرياضة وفقا لقانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ باعتماد لوائح الاتحادات الرياضية بعد موافقة جمعياتها العمومية ، فإن هشام نصر الموقوف دوليا من ممارسة أي نشاط لكرة اليد سيتم إيقافه عمليا 5 سنوات وليس سنة واحدة.

حيث تقضي اللائحة في مادتها القانونية رقم "41" في البند رقم "6" منها أنه في حالة إيقاف عضو مجلس الإدارة من الإتحاد الدولي " سيتم إيقافه لمدة دورة انتخابية كاملة وهي أربع سنوات كاملة 

وقالت المصادر أنه بوصول خطاب الاتحاد الدولي للجنة الأولمبية ستبدأ في إتخاذ إجراءاتها القانونية بتنفيذ قرار إسقاط عضوية هشام نصر وكذلك مخاطبة اتحاد ألعاب المتوسط بعقوبة الاتحاد الدولي وإزالة عضويته من مجلس إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب البحر الأبيض المتوسط .

على صعيد آخر أنهى اتحاد كرة اليد إجراءات تصعيد مؤمن صفا رئيسا للاتحاد وفقا للمادة "55" من لائحة اتحاد كرة اليد والتي تقضي بتصعيد أمين صندوق الاتحاد رئيسا للمجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه .

الجدير بالذكر أن نائب رئيس الاتحاد خالد العوضي تقدم باستقالته من منصبه لظروف خاصة ، ولذلك يكون صفا رئيسا.

وقرر اعضاء المجلس بالتشاور إسناد مهمة منصب أمين الصندوق للدكتور نبيل خشبة عضو المجلس.
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