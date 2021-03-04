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الأوقاف تعلن فتح تحقيق في واقعة عقار الرحمانية

الخميس 04/مارس/2021 - 11:55 م
عقار الرحمانية
عقار الرحمانية
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حمزة شعيب
أكد جابر طايع رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف، أنه تم عمل محضر وقف أعمال للمسجد الذي يعلوه طابقان بمحافظة البحيرة وفتح تحقيق في الواقعة، باعتباره اعتداء على حرمة بيت من بيوت الله واستخفافا بقدسية المسجد.

وتابع طايع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج التاسعة والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية": "أنه تم تشكيل لجنة فنية لمعاينة المبنى لتحديد ما إذا كان سيتم التصالح من عدمه، وفقا للقانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن".

وأشار إلى أن المسجد لم يتم ضمه لولاية مديرية الأوقاف، مشيرا إلي أن مديرية الأوقاف ستشرف على المسجد بعد انتهاء النزاع حول مخالفات البناء التى تعلوه  وتوفيق الأوضاع القانونية له.

ولفت إلى أن المبنى عبارة عن مسجد وفوقه منزل مبنى من عام 2013 من أيام الثورة، والمبنى مخالف ولا توجد رخصة بناء للمسجد.
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