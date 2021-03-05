لمحبي تركيب الجنوط.. تعرف على تأثيرها السلبي

يقوم بعض قائدي السيارات باستبدال جنوط سياراتهم الأساسية بجنوط كبيرة ، بهدف إضفاء شكل جذاب رياضي ، وزيادة جاذبيتها ،ولكن على الرغم من وجود الكثير من المزايا الكبيرة للسيارة ، وسنجد أن العديد من الأضرار قد تصيب السيارة ، وذلك بسبب تركيب هذه الجنوط ،وفي هذا التقرير نقدم مميزات وعيوب تركيب الجنوط كبيرة الحجم .
- الجنوط الكبيرة تمنح السيارة شكل رياضي جذاب يزيد من جمالها .
-كما أن الجنوط الكبيرة تعطي على الطريق خاصة على السرعات العالية .
أما بالنسبة لعيوب الجنوط فهي كثيرة ، فهي تؤثر على عزم محرك السيارة ، كما أنها تؤدي إلى تقليل العمر الإفتراضي .
- الجنوط الكبيرة تمنح السيارة شكل رياضي جذاب يزيد من جمالها .
-كما أن الجنوط الكبيرة تعطي على الطريق خاصة على السرعات العالية .
-الإطارات صغيرة الحجم ، وذلك لزيادة مساحة تلامس الإطار مع الطريق .
-تساهم في زيادة سعر السيارة في حالة بيعها بسوق السيارات.
أما بالنسبة لعيوب الجنوط فهي كثيرة ، فهي تؤثر على عزم محرك السيارة ، كما أنها تؤدي إلى تقليل العمر الإفتراضي .
- تساهم في زيادة معدل استهلاك البنزين في السيارة .
-تؤدي الجنوط إلى إلحاق الضرر بأجزاء نظام التعليق في السيارة .
-تساهم في زيادة الإحساس بالمطبات ، والتأثيرات الخارجية في السيارة .
-تشعر السائق بالإحتكاك بين الإطارات ، وجسم السيارة ، وذلك من الأسفل وذلك يعرض جسم السيارة إلى التآكل .