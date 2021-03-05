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سيارات

لمحبي تركيب الجنوط.. تعرف على تأثيرها السلبي

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:00 ص
جنوط السيارة
جنوط السيارة
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أماني نوار
يقوم بعض قائدي السيارات باستبدال جنوط سياراتهم الأساسية بجنوط كبيرة ، بهدف إضفاء شكل جذاب رياضي ، وزيادة جاذبيتها ،ولكن على الرغم من وجود الكثير من المزايا الكبيرة للسيارة ، وسنجد أن العديد من الأضرار قد تصيب السيارة ، وذلك بسبب تركيب هذه الجنوط ،وفي هذا التقرير نقدم مميزات وعيوب تركيب الجنوط كبيرة الحجم .

- الجنوط الكبيرة تمنح السيارة شكل رياضي جذاب يزيد من جمالها .

-كما أن الجنوط الكبيرة تعطي على الطريق خاصة على السرعات العالية .

-الإطارات صغيرة الحجم ، وذلك لزيادة مساحة تلامس الإطار مع الطريق .

-تساهم في زيادة سعر السيارة في حالة بيعها بسوق السيارات.

أما بالنسبة لعيوب الجنوط فهي كثيرة ، فهي تؤثر على عزم  محرك السيارة ، كما أنها تؤدي إلى تقليل العمر الإفتراضي .

- تساهم في زيادة معدل استهلاك البنزين في السيارة .

-تؤدي الجنوط إلى إلحاق الضرر بأجزاء نظام التعليق في السيارة .

-تساهم في زيادة الإحساس بالمطبات ، والتأثيرات الخارجية في السيارة .

-تشعر السائق بالإحتكاك بين الإطارات ، وجسم السيارة ، وذلك من الأسفل وذلك يعرض جسم السيارة إلى التآكل .

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