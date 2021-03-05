لمحبي تركيب الجنوط.. تعرف على تأثيرها السلبي

-الإطارات صغيرة الحجم ، وذلك لزيادة مساحة تلامس الإطار مع الطريق .





- تساهم في زيادة معدل استهلاك البنزين في السيارة .





-تساهم في زيادة الإحساس بالمطبات ، والتأثيرات الخارجية في السيارة .





يقوم بعض قائدي السيارات باستبدال جنوط سياراتهم الأساسية بجنوط كبيرة ، بهدف إضفاء شكل جذاب رياضي ، وزيادة جاذبيتها ،ولكن على الرغم من وجود الكثير من المزايا الكبيرة للسيارة ، وسنجد أن العديد من الأضرار قد تصيب السيارة ، وذلك بسبب تركيب هذه الجنوط ،وفي هذا التقرير نقدم مميزات وعيوب تركيب الجنوط كبيرة الحجم .- الجنوط الكبيرة تمنح السيارة شكل رياضي جذاب يزيد من جمالها .-كما أن الجنوط الكبيرة تعطي على الطريق خاصة على السرعات العالية .-تساهم في زيادة سعر السيارة في حالة بيعها بسوق السيارات.أما بالنسبة لعيوب الجنوط فهي كثيرة ، فهي تؤثر على عزم محرك السيارة ، كما أنها تؤدي إلى تقليل العمر الإفتراضي .-تؤدي الجنوط إلى إلحاق الضرر بأجزاء نظام التعليق في السيارة .-تشعر السائق بالإحتكاك بين الإطارات ، وجسم السيارة ، وذلك من الأسفل وذلك يعرض جسم السيارة إلى التآكل .