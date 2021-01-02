كيف تلمع جنوط السيارة الألومنيوم ؟





تنظيف الجنوط الالومنيوم من أكثر الأشياء الهامة للسيارة ، بالإضافة إلى ضرورة إزالة الملصقات من الغبار ، وغيرها حتى تكون القيادة سهلة .



وفي هذا السياق اكدت الهيئة الألمانية للفحص الفني أن تنظيف سبائك الالومنيوم بالسيارات ، عن طريق اسفنجة ناعمة وماء ،او الأعتماد على مواد التنظيف المخصصة .





ولكن حذرت الهيئة الالمانية من استخدام مواد التنظيف المنزلية ، لأنها تضر بالألومنيوم في هذه الحالة ، مثل منظفات الأفران ومعجون الأسنان ، والسبب ان هذه المواد ستغير من لون الجنوط



كما نصحت الهيئة أيضا بضرورة ارتداء القفازات المطاطية ونظارة واقية لعدم استنشاق مواد الرش أثناء التنظيق خوفا على صحة صاحب السيارة .



إذا كان صاحب السيارة ليس على دراية كاملة بغسيل الجنوط يمكن ان يتوجه إلى مركز غسيل سيارات لغسيل الجنوط وتلميعها ، حيث أن حيث أن الجنوط الألومنيوم أحد أهم العناصر التي تبرز جمالية السيارة، فعند غسلها بالطريقة الصحيحة، يكون بريقها كما الشمس.



ونصح الخبراء أصحاب السيارة أيضا بضرورة العناية بالجنوط دائما وحمل الملمع الخاص بها خاصة في جود الاتربة والطقس السئ حيث أن تلك الأشياء تؤثر على شكل الجنط



