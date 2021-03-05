موجز السوشيال ميديا .. وكيل صلاح يلمح لانتهاء قصة الفرعون مع ليفربول.. شوبير تطورات جديدة في أزمة كهربا وموسيماني

استعرض موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:





شوبير يكشف تطورات جديدة وهامة عن أزمة كهربا وموسيماني

كشف الإعلامى احمد شوبير عن بعض التطورات الخاصة بأزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بعد دخوله في مشادة مع بيتسو موسيماني المدير الفني.



وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا : "‏توقعاتي انه بعد ماتش ڤيتا ان الشناوى كابتن الاهلي سيتدخل لمحاولة الصلح بين موسيماني وكهربا طبعا مع الابقاء على العقوبة ولكن السماح له بالعوده للتدريبات الجماعيه ... مجرد توقع مني فقط لاغير".





شريف إكرامي بصحبة رمضان صبحي والسعيد.. الأشخاص الحقيقيون نادرون



وجه شريف إكرامي، لاعب نادى بيراميدز، رسالة لزملائه رمضان صبحي وعبد الله السعيد وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر شريف إكرامي صورة رفقة رمضان والسعيد وعلق عليها: "الأشخاص الحقيقيون نادرون" نالت إعجاب متابعيه.



بـ تاتو وفستان كت.. سارة خليفة تبرز أنوثتها داخل السيارة.. صور



حرصت الإعلامية سارة خليفة على مشاركة متابعيها صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سارة خليفة بإطلالة ساحرة داخل سيارتها، مرتدية فستانا بأكمام قصيرة باللون اللبني ورسمت تاتو على كتفها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها، وقامت برفع شعرها إلى الأعلى بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.





تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح لانتهاء قصة الفرعون مع ليفربول



أثار رامي عباس، وكيل أعمال نجم مصر وليفربول الإنجليزي، "محمد صلاح" جدلًا كبيرا، بعد مباراة الريدز وتشيلسى فى الجولة 27 من الدورى الإنجليزى والتى انتهت بفوز "البلوز" بنتيجة 1 صفر"



ونشر " الكولومبي رامي عباس" تغريدة عبر موقع "تويتر" دون أن ينطق بكلمة واحدة، بعدما نشر نقطة (.) تركزت التعليقات بشكل أساسي على مستقبل لاعب منتخب مصر مع ليفربول الإنجليزي.



برفقة محمد رياض.. نرمين الفقي تكشف عن أحدث أعمالها



حرصت الفنانة نرمين الفقى علي مشاركة جمهورها صورة من احدث أعمالها فى رمضان المقبل وهو مسلسل " النمر" بطولة الفنان محمد امام.



وأعلنت ذلك فى صورة عبر حسابها على "إنستجرام" بصحبة الفنان محمد رياض وكتبت معلقة: "مع الفنان المحترم محمد رياض مسلسل النمر 🌈"



بـ الأحمر.. صديقة رونالدو تخطف قلوب متابعيها في أحدث إطلالة



نشرت جورجينا، صديقة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الايطالي، صورة جديدة لها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" في أحدث ظهور لها.



وظهرت جورجينا في الصور بإطلالة مثيرة، مرتدية ترينج قطني باللون الاحمر كشف عن انوثتها، وقبعة انيقة، واعتمدت على المكياج الجذاب، ووضعت أحمر الشفاه كشف جمال إطلالتها.