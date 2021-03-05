برنامج تدريبي عن كيفية إدارة المخلفات الصلبة في سيناء

تنظم إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة شمال سيناء، برنامج تدريبي في مجال إدارة وتنظيم المخلفات الصلبه ، خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري 2021م.





وقال المهندس جمال حلمي ، مدير عام شؤون البيئة بديوان عام المحافظة ، بأنه يجري تنظيم د ورة تدريبية في مجال إدارة المخلفات الصلبة بشمال سيناء، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين محافظة شمال سيناء ووزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، وبالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا . وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان عام المحافظة يومى الاحد والاثنين ٧ ، ٨ مارس الجارى 2021م.





وأضاف المهندس جمال حلمي، إن موضوع الدورة التدريبية، سيكون في مجال إدارة المخلفات الصلبة والنظافة العامة ، ومرافق التخلص الآمن من هذه المخلفات، حيث يشارك في الدورة أربعون متدربا من مجالس المدن ومن الجهات ذات العلاقة بموضوع البرنامج التدريبي.





ومن جانبه ..اكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، انه يجري حالبا وضع آلية جديدة إزالة جميع التراكمات من القمامة في مختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش،وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





واشار سكرتير عام المحافظة، إلي انه تم تشكيل لجنة للمرور علي الشوارع والميادين الرئيسيه بمدينة العريش العاصمه ، وذلك من اجل متابعة موقف النظافة، حيث وضعت اللجنة عدد من الملاحظات.





وطالب الشركة النظافه بسرعة تلاقي تلك الملاحظات، واعطي سكرتير عام المحافظة توجيهاته بسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين في قطاع النظافة.. بجانب رفع مخالفات الهدم والبناء

من جانبه أكد العميد محمد عبد المجيد،مدير شركة النظافة، أن الشركة تقوم بجهود كبيرة في نظافة الشوارع والميادين ورفع ١٢٠ طن من القمامة يوميا من مدينة العريش.





أشار عبد المجيد، الي أنه يجري إحلال وتجديد سيارات ومعدات الشركة، حيث يوجد ٣٠ سيارة لرفع القمامة يعمل عليها ٤٢ سائق.. معلنا عن اصطفاف جميع سيارات ومعدات الشركة يوم ١٦ فبراير المقبل2021م.

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