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رياضة

رامز حفظ الله يعلن استعداده لتمثيل منتخب مصر

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:09 ص
رامز حفظ الله
رامز حفظ الله
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محمد السعيد
أعلن المصري رامز حفظ الله ناشئ فريق ميلوول الإنجليزي، عن استعداده لتمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

كان رامز حفظ الله اختار تمثيل منتخب المغرب مؤخرا على حساب مصر، بعد خطاب اتحاد الكرة المصري الكارثي لاستدعائه للاختبار في صفوف الفراعنة، مع تحمل اللاعب تكاليف السفر، وكافة النفقات.

وقال رامز حفظ الله في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "أفتخر بكوني مصريا، ومستعد لتمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، حال استدعائي".

وتابع: "خطاب اتحاد الكرة لاستدعائي لمنتخب مصر كان أمرا مخجلا "حاجة تكسف" ومحبطا، في نفس الوقت استدعاني منتخب المغرب بطريقة احترافية لتمثيله دون أن أتحمل أي تكاليف، لذلك قررت تمثيل منتخب المغرب وقتها".

ويبلغ رامز حفظ الله من العمر 17، وهو من أب مصري وأم مغربية، ويعد من أبرز المواهب الصاعدة في إنجلترا.
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