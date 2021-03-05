وزير التعليم العالي: 860 مليون جنيه لتمويل مشروعات تطوير جامعة بورسعيد

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وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفى التعليمي الجامعي لكلية الطب، التي ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وإنشاء مبني إداري وتعليمي لكلية التجارة، واستكمال المرحلة الثانية من المبنى الإداري بكلية العلوم، كما سيتم تطوير ورفع كفاءة أحد المعامل بكلية الهندسة، ورفع كفاءة مباني كلية طب، وإنشاء مبني لكلية التربية للطفولة، وإنشاء مبني تعليمي لكلية حقوق، بالإضافة إلى رفع كفاءة المكتبة وقاعة الدراسات العليا بكلية التربية.





وأوضح التقرير أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في جامعة بورسعيد تبلغ تكلفتها نحو (860) مليون جنيه.





وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمى بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة بورسعيد، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.





وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير الشامل لمنظومة التعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي والبحث العلمى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.