أستاذ أمراض صدرية: طرح فافيبيرافير بالصيدليات إنجاز لمرضى كورونا

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بكلية طب قصر العيني، إن أدوية مثل «بلاكونيل» أو «إيفرزين» كانت تستخدم سابقا في علاج بعض الأمراض ووجد بالتجربة أن لها فاعلية ضد فيروس كورونا، لكن دواء «فافيبيرافير» يعتبر مضادا واسع المدى ضد الفيروسات وأهمها الإنفلونزا، وكان موجود منذ 2014.

وأضافت «شرف الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، ويقدمه الإعلاميان جومانا ماهر وحسام حداد، أن دواء «ريمديسيفير» يؤخذ بالمستشفيات لأنه يؤخذ عن طريق الوريد، بينما «فافيبيرافير» عن طريق الفم، وبالتالي طرحه في الصيدليات كعقار لعلاج الحالات المعزولة منزليا يعتبر إنجازا من شأنه التقليل من المشكلات الصحية التي يتعرض لها مريض كورونا خاصة الحالات المتوسطة والبسيطة.





ولفتت إلى أن سعر الدواء يحدده لجنة التسعير بوزارة الصحة، وسيطرح بداية من الغد بالصيدليات، مشيرا إلى أن شركة وطنية هي التي تنتج هذا الدواء، ويعتبر إنجازا، بينما بدأ في تصنيعه باليابان، والتي أهدت مصر كمية استعملت في بداية الأزمة بمستشفيات العزل، وكانت نتائجها مرضية، مؤكدة أن مصر تمتلك صناعة دوائية عظيمة.





وأوضحت أن الدواء منه أقراص بواقع 22 مللجرام، ويتناول المريض 16 قرصا، منهم 8 أقراص في اليوم الأول صباحا ومساء، وباقي الأيام 4 أقراص في اليوم الواحد «2 صباحا و2 مساء»، لمدة تتراوح ما بين 5 لـ 10 أيام حسب ما يراها الطبيب المعالج، ونصحت بعدم صرف العلاج إلا بواسطة الطبيب.



