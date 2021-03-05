لبنان ..الدولار يواصل الصعود والشعب يستمر فى التظاهر

واصل سعر الدولار ارتفاعه في لبنان، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 5 مارس، لدى السوق الموازية غير الرسمية.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 9975 ليرة للشراء، و9925 ليرة للبيع.

وشهدت تداولات الخميس، في السوق السوداء، قفزة في سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة لتتراوح ما بين "9950 و9990" ليرة لكل دولار، حسب وسائل إعلام محلية.

وكان الدولار قد سعرًا قياسيًا جديدًا، في تعاملات مساء الثلاثاء، ما بين 9.975 و10.050 آلاف ليرة للدولار الواحد.

وبهذه الزيادة كسر الهامش شبه الثابت الذي تراوح بين 8، و8.500 في الأسابيع القليلة الماضية، ليرتفع نحو 1500 ليرة في غضون أيام قليلة.

ويأتي التحسن الطفيف، بعد إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، فتح تحقيق في أسباب انهيار الليرة، حيث لامس سعر صرف الدولار سقف 10 آلاف ليرة، لأول مرة في تاريخ البلاد.

وقال عون في بيان، "أتابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق من تحركات احتجاجية على خلفية وصول سعر صرف الدولار إلى سقف 10 ليرة"، مطالبا حاكم مصرف لبنان بمعرفة أسباب هذا الهبوط.

ودعا الرئيس لإحالة النتائج إلى النيابة العامة، "لملاحقة المتورطين، في حال ثبوت عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية، من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف".

وأعاد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية إلى أعلى مستوياته مسجلا 10 آلاف ليرة، الاحتجاجات إلى الشارع بسبب الأوضاع الاقتصادية .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن المظاهرات قطعت الطرق في عدة مدن مختلفة بلبنان، بالإطارات المشتعلة والحجارة، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة.

كذلك، قام المحتجون بإغلاق مكاتب الصرافة في عدة مناطق بمختلف المدن بالقوة، لاعتقادهم أن سبب انهيار الليرة يعود إلى "بسبب تلاعبهم بأسعار صرف الدولار الأمريكي وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه".

وانتشرت قوات من الجيش في الشوارع التي يوجد بها مكاتب مكاتب الصرافة، لمنع حدوث أي أعمال شغب.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.



