ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لبنان ..الدولار يواصل الصعود والشعب يستمر فى التظاهر

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:35 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
واصل سعر الدولار ارتفاعه في لبنان، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 5 مارس، لدى السوق الموازية غير الرسمية.
وسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 9975 ليرة للشراء، و9925 ليرة للبيع.
وشهدت تداولات الخميس، في السوق السوداء، قفزة في سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة لتتراوح ما بين "9950 و9990" ليرة لكل دولار، حسب وسائل إعلام محلية.
وكان الدولار  قد سعرًا قياسيًا جديدًا، في تعاملات مساء الثلاثاء، ما بين 9.975 و10.050 آلاف ليرة للدولار الواحد.
وبهذه الزيادة كسر الهامش شبه الثابت الذي تراوح بين 8، و8.500 في الأسابيع القليلة الماضية، ليرتفع نحو 1500 ليرة في غضون أيام قليلة.
ويأتي التحسن الطفيف، بعد إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، فتح تحقيق في أسباب انهيار الليرة، حيث لامس سعر صرف الدولار سقف 10 آلاف ليرة، لأول مرة في تاريخ البلاد.
وقال عون في بيان، "أتابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق من تحركات احتجاجية على خلفية وصول سعر صرف الدولار إلى سقف 10 ليرة"، مطالبا حاكم مصرف لبنان بمعرفة أسباب هذا الهبوط.
ودعا الرئيس لإحالة النتائج إلى النيابة العامة، "لملاحقة المتورطين، في حال ثبوت عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية، من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف".
وأعاد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية إلى أعلى مستوياته مسجلا 10 آلاف ليرة، الاحتجاجات إلى الشارع بسبب الأوضاع الاقتصادية .
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن المظاهرات قطعت الطرق في عدة مدن مختلفة بلبنان، بالإطارات المشتعلة والحجارة، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة.
كذلك، قام المحتجون بإغلاق مكاتب الصرافة في عدة مناطق بمختلف المدن بالقوة، لاعتقادهم أن سبب انهيار الليرة يعود إلى "بسبب تلاعبهم بأسعار صرف الدولار الأمريكي وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه".
وانتشرت قوات من الجيش في الشوارع التي يوجد بها مكاتب مكاتب الصرافة، لمنع حدوث أي أعمال شغب.
وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.
وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.
وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دولار السوق السوداء... كم سجّل في آخر يوم من السنة فى لبنان؟

لبنان.. ارتفاع سعر الصرف الدولار في السوق السوداء من جديد

لبنان.. انخفاض غير مسبوق لـ الليرة أمام الدولار

احتجاجات غاضبة في لبنان بعد وصول سعر الدولار إلى 10 آلاف ليرة

لبنان.. المحتجون يقطعون الطرق الرئيسية في بيروت والجيش يتدخل

لبنان.. مصرع شخص وإصابة 4 إثر انفجار جسم غامض في طرابلس

ترشيحاتنا

بعد طرحها في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2021.. صور

أفضل صيغة الصلاة على النبي يوم الجمعة

إيد تتلف في حرير.. محمود نظير يحول الكارتون لمجسمات رائعة.. شاهد

تصريحات الرئيس السيسي حول سد النهضة تتصدر اهتمامات الصحف

لإحساسها بالظلم.. ميجان ميركل تهاجم القصر الملكي من جديد

هل هناك مواعيد محددة لقراءة سورة الكهف؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش

بعد طرحها في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2021.. صور