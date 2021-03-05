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أفضل قارئ قرآن بـ المسابقة الدولية: عليكم بالقديم.. المصري يكسب

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:01 ص
الشيخ محمود عيد
الشيخ محمود عيد
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البهي عمرو
قال الشيخ محمود عيد، أفضل صوت لقارئ قرآن في المسابقة الدولية بمحافظة بورسعيد: إنه نشأ في بيئة قرآنية وتربى في أحضان وكنف القرآن الكريم حيث حرص والديه على إلحاقي بالأزهر الشريف وأتمم حفظ القرآن عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.

وأضاف عيد خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، ويقدمه الإعلاميين جومانا ماهر وحسام حداد وليندا عبداللطيف: "القرآن نزل على 7 قراءات، ثم أضيف 3 قراءات أخرى، لكن حفص تعتبر من أشهر القراءات في العالم وهي الأيسر".

وتابع، أن المسابقة كانت تتسم بالشفافية والنزاهة، وكانت تتمتع بالروح الجميلة والحب والاجتماع على مائدة القرآن الكريم، بمشاركة أكثر من 20 دولة، قائلا: "كان في عشرة وتواضع من أهل القرآن وقضينا معظم الوقت مع بعض، وكل القراء الذين مثلوا مصر يعتبروا من أكفأ قراء العالم، وقراء الدول الأخرى مثلوا بلادهم بأفضل شكل.. لكن المصري يكسب".

وحول مثله الأعلى، قال: "أحب كل من يقرأ القرآن بإخلاص لله، وأحب كل قارئ يقرأ القرآن خاشعا باتقان لا يخطئ فيه، فقراء الجيل القديم كلهم أساتذة لنا وفوق راسنا، وأوجه رسالة لكل القراء من خلال برنامج صباح الخير يا مصر، عليكم بالقديم، عليكم بأهل القرآن القدامى، هم أفضل وأتقى وأشرف الناس، والحاليين يسيرون على نفس النهج مثل قراء الإذاعة المصرية، أحب محمد رفعت ومحمود محمد رمضان فكلما أسمعه أبكي وجدي وتاج رأسي الإذاعي الكبير محمد السيد ضيف رحمه الله، وأعشق محمود الطوخي فقد وجهني كثيرًا وتنبأ لي بالخير، والدكتور أحمد أحمد نعينع، والشيخ ياسر محمود الشرقاوي".

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