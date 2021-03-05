كواليس غرق سفينة في خليج السويس وإنقاذ 11 صيادا

كشف عمرو عمارة شيخ الصيادين بخليج السويس أن أسباب غرق سفينة الصيد ( نعمة من الله) أن رفاص السفينة ألتف على البضاعة مما أدى إلى توقف ماكينة السفينة فجأة مما أدى إلى فقدان التحكم فيها وابحارها في عرض البحر وسط الأمواج والرياح دون تحكم من طاقمها شرق إحدى جزر الغردقة.



