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محافظات

كواليس غرق سفينة في خليج السويس وإنقاذ 11 صيادا

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:40 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة
كشف عمرو عمارة شيخ الصيادين بخليج السويس أن أسباب غرق سفينة الصيد ( نعمة من الله) أن رفاص السفينة ألتف على البضاعة مما أدى إلى توقف ماكينة السفينة فجأة مما أدى إلى فقدان التحكم فيها وابحارها في عرض البحر وسط الأمواج والرياح دون تحكم من طاقمها شرق إحدى جزر الغردقة.

وقال إن أحدى سفن الصيد المارة بالمنطقة ألتقطت استغاثة من السفينة  واقتربت من منطقة غرق السفينة وأنقذت طاقم السفينة المنكوبة وهم على متنها الان وينتظرون التوجه إلى أحد موانى محافظة البحر الأحمر أو العودة بهم لميناء الأتكة حيث بدأوا رحلتهم منها منذ أيام.
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